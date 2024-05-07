Си Цзиньпин призвал Францию совместно противостоять новой холодной войне

Китаю и Франции нужно совместно противостоять новой холодной войне и блоковой конфронтации, такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время проходящих в Париже переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном.
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