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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли. На камбэк в серии с «Каролиной» дают 13%

«Вашингтон» в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли. На камбэк в серии с «Каролиной» дают 13%

«Вашингтон» снова проиграл «Каролине» в серии 1/4 финала Кубка Стэнли. Команда Александра Овечкина уступила в четвертом матче второго раунда со счетом 2:5.

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