Путин особо выделил 1 россиянина на Дне Победы. Кто он?

Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Евгением Куропатковым! Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в Сталинграде и под Ленинградом, передает корреспондент РИА Новости.