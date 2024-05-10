Путин особо выделил 1 россиянина на Дне Победы. Кто он?

Путин на параде Победы пообщался с ветераном войны Евгением Куропатковым! Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, который сражался в Сталинграде и под Ленинградом, передает корреспондент РИА Новости.
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