Дочь Учителя показала его тайную наследницу от молодой пассии

Анна Пересильд опубликовала редкое фото с трехлетней сестрой. Анна Пересильд с младшей сестрой Ниной Социальные сетиСтаршая дочка Алексея Учителя и Юлии Пересильд рассказывает в личном блоге о том, как редко она в последнее время бывает дома.