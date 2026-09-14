МО показало кадры уничтожения пунктов временной дислокации ВСУ в двух областях

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских пунктов временной дислокации и управления БПЛА в Федоровке Харьковской области и в Земляном Сумской области.
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