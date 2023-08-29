Новосибирскую компанию оштрафовали на 10 млн за попытку дать взятку налоговику

Глава предприятия пытался подкупить налогового инспектора за 20 млн рублей.По постановлению прокурора Новосибирской области одна из местных организаций оштрафована на 10 млн рублей за попытку дачи взятки инспектору налоговой в Октябрьском районе.
Глава предприятия пытался подкупить налогового инспектора за 20 млн рублей.По постановлению прокурора Новосибирской области одна из местных организаций оштрафована на 10 млн рублей за попытку дачи взятки инспектору налоговой в Октябрьском районе.
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