БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хроники украинских ударов по России — что изменилось за полмесяца

Хроники украинских ударов по России — что изменилось за полмесяца

Тенденция сентября: удары ВСУ по складам, заводам, Новороссийску и Сочи Роман Злобин Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Очередные удары ВСУ в ночь на 15 сентября были нанесены по ряду регионов нашей страны.

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