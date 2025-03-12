В Екатеринбурге 20 учеников лицея попали в больницу с острым гастроэнтеритом

Всего за медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет<strong>Двадцать учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом, <a href="https://t.
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