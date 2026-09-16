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Новым интендантом Зальцбургского фестиваля станет Софи де Линт, а Барри Коски — соруководителем по художественной части

Новым интендантом Зальцбургского фестиваля станет Софи де Линт, а Барри Коски — соруководителем по художественной части

Новым интендантом Зальцбургского фестиваля станет руководитель Нидерландской национальной оперы, 52-летняя голландка Софи де Линт, а 59-летний режиссёр Барри Коски, которого ранее рассматривали на это место, — будет назначен соруководителем по художественной части.

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