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В Челябинской области может появиться звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

В Челябинской области может появиться звание «Заслуженный работник местного самоуправления»

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября, ФедералПресс. Комитет Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел инициативу об учреждении нового почетного звания - «Заслуженный работник местного самоуправления Челябинской области».

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