OnePlus представит 12-ю серию по случаю 10-летия бренда 4 декабря компания OnePlus про...

OnePlus представит 12-ю серию по случаю 10-летия бренда4 декабря компания OnePlus проведет в Китае мероприятие, посвященное своему 10-летию: на нем будет присутствовать Пит Лау, один из основателей компании, но Карл Пей, другой создатель бренда, ныне возглавляющий компанию Nothing, пропустит мероприятие.
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