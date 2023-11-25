OnePlus представит 12-ю серию по случаю 10-летия бренда 4 декабря компания OnePlus про...

OnePlus представит 12-ю серию по случаю 10-летия бренда4 декабря компания OnePlus проведет в Китае мероприятие, посвященное своему 10-летию: на нем будет присутствовать Пит Лау, один из основателей компании, но Карл Пей, другой создатель бренда, ныне возглавляющий компанию Nothing, пропустит мероприятие.