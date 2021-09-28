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Украинский генерал Москаль назвал «Турецкий поток» более серьезной угрозой, чем «Северного потока – 2»

Украинский генерал Москаль назвал «Турецкий поток» более серьезной угрозой, чем «Северного потока – 2»

Украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что российский трубопровод «Турецкий поток» является более серьезной угрозой для экономики страны, чем недавно построенный «Северный поток-2».

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