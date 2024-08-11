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Военкор Коц: ВСУ действуют в Курской области малыми группами

Военкор Коц: ВСУ действуют в Курской области малыми группами

Коц: В Беловском районе могли видеть малые манёвренные группы ВСУВ Беловском районе Курской области 10 августа могла быть замечена малая манёвренная группа, при помощи которых ВСУ обозначают своё присутствие в тылу, однако при отступают при риске боестолкновения, заявил военкор "КП" Александр Коц.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Еще один петух поц закукарекал.
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