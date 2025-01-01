Экс-жена Сафонова: «Матвей не звонил своему ребенку 31 декабря. Группа лиц его зомбирует и запрещает исполнять решения суда о выплате алиментов и порядке общения с дочкой»

«Матвей Сафонов не звонил своему ребенку в субботу 28 декабря и не звонил 31 декабря. Сафонов обращался в суд с иском, требуя определить ему порядок общения с ребенком, и 20 декабря 2024 года суд вынес решение, по которому Сафонов может общаться с ребенком как лично, так и по телефону.
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