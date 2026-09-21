Магазины начали повышать цены сразу после выборов. На часть позиций цены выросли вплоть до 40 рублей Донецкая группа новостей.
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