Глава офиса Зеленского заявил об исключительности и «богоизбранности» украинцев Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в спи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Глава офиса Зеленского заявил об исключительности и «богоизбранности» украинцев Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в спи.
Свежие комментарии