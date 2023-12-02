30 очков Дюранта не спасли «Финикс» от второго поражения кряду

«Финикс Санз» на домашней арене уступили чемпиону НБА «Денвер Наггетс». Ранним утром 2 декабря (мск) в Финиксе (штат Аризона, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Финикс Санз» принимал действующих чемпионов лиги «Денвер Наггетс».
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