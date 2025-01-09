🚨 В Крыму за период новогодних каникул в ДТП погибли пять человек Всего с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года произошло 16 аварий.
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🚨 В Крыму за период новогодних каникул в ДТП погибли пять человек Всего с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года произошло 16 аварий.