В Уфе таксист напал на женщину «за мятую купюру»

В Уфе таксист напал на мать четырех детей «за мятую купюру». Об этом пишет mkset.ru. Сообщается, что во время оплаты наличными средствами женщина столкнулась с недовольством водителя — купюра оказалось мятой.
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