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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    он тебе так и сказал - сильно распереживался?"Ну, подумаешь, б...
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"Ну, подумаешь, баронство цыганское на вверенной территории существует. Давайте исходить из сложившихся реалий"

"Ну, подумаешь, баронство цыганское на вверенной территории существует. Давайте исходить из сложившихся реалий"

Не моё про "баронов", или баранов "Вот это, на фото, это вообще кто? С точки зрения слепого законодательства это просто какие-то два мужика с паспортами РФ, обладающие правами и обязанностями граждан РФ.

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Комментарии
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Нина Попова
Один лоббист всяких таджиков и цыган прорезался. Мордашов сильно распереживался, когда во Владимирской области запретили в школах хиджабы.
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6 час.
Ингерман Ланская
а это барон какого стада?
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58 мин.
Ингерман Ланская
он тебе так и сказал - сильно распереживался?
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57 мин.

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