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Увлечение саентологией, загадочный уход из жизни и тайная кремация: подробности внезапной кончины 25-летнего сына Ирины Безруковой

Увлечение саентологией, загадочный уход из жизни и тайная кремация: подробности внезапной кончины 25-летнего сына Ирины Безруковой

6 декабря сыну Ирины Безруковой и Игоря Ливанова могло бы исполниться 34 года. Однако жизненный путь звездного наследника оказался слишком коротким.

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