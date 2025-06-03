Весьма неприятный удар Михалков нанёс по Пескову

ВП

Валерий Путря

Усы пескова - необъяснимое явление. Думается, что даже в отсталых племенах Африки и бассейна Амазонки , вожди племен не позволили бы себе такого, с позволения сказать "пресс-секретаря" . Неужели ВВП действительно не знает реакцию населения России на отдельные "выступления" этого персонажа ?, ведь крамольная мысль о том, что усы высказывают мнение шефа даже в голову не лезет.