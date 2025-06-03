В новом выпуске "Бесогона" известный режиссёр Никита Михалков рассказал, что был удивлён тому ажиотажу, который возник по поводу его ранее сделанного заявления о "крестопаде".
Весьма неприятный удар Михалков нанёс по Пескову
Комментарии
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Амара Карпова
Песков-это ПОЗОРИЩЕ страны🤮🤮🤮Уберите этого придурка от власти💯
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7 час.
В
Валерий
Никита Сергеевич, вы на правильном пути. Продолжайте маштабирование Ъескова. Бог в помощь.
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2 час.
ВП
Валерий Путря
Усы пескова - необъяснимое явление. Думается, что даже в отсталых племенах Африки и бассейна Амазонки , вожди племен не позволили бы себе такого, с позволения сказать "пресс-секретаря" . Неужели ВВП действительно не знает реакцию населения России на отдельные "выступления" этого персонажа ?, ведь крамольная мысль о том, что усы высказывают мнение шефа даже в голову не лезет.
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1 час.
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