Производители скрытно обновляют GeForce RTX 5060 с новым питанием и чипом

Первым обновленные версии выпустили MSI в рамках серии V1 и китайская компания Yeston. Основной причиной обновления стали усилия NVIDIA и партнеров использовать браковочные чипы GB205, у которых часть шейдерных блоков не прошла контроль качества.
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