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Марочко заявил, иностранные наемники отказываются ехать воевать в «мясорубку» под Артемовск

Марочко заявил, иностранные наемники отказываются ехать воевать в «мясорубку» под Артемовск

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко поговорил с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что «псы войны» из натовских государств, под всяческими предлогами отказываются ехать воевать в район Артемовска, или Бахмута в нацистской трактовке.

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