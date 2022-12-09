Марочко заявил, иностранные наемники отказываются ехать воевать в «мясорубку» под Артемовск

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко поговорил с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что «псы войны» из натовских государств, под всяческими предлогами отказываются ехать воевать в район Артемовска, или Бахмута в нацистской трактовке.