Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Перезапуск "Мёртвой руки" завершен. Ровно 40 лет назад началось боевое дежурство комплекса "Периметр". Ныне он полностью модернизирован

"Перезапуск "Мёртвой руки" завершен. Ровно 40 лет назад началось боевое дежурство комплекса "Периметр". Ныне он полностью модернизирован

Иллюстрация к статье о "Периметре" в американском журнале National Defense Magazine В начале девяностых годов модно было срывать покровы с различных "преступлений советского режима", мнимых, или выдуманных затейливой американской пропагандой.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Вот и  ЛАДУШКИ ,  ИБО ....!!! 👍👍👍
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1 м.