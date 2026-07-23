"Перезапуск "Мёртвой руки" завершен. Ровно 40 лет назад началось боевое дежурство комплекса "Периметр". Ныне он полностью модернизирован

Иллюстрация к статье о "Периметре" в американском журнале National Defense Magazine В начале девяностых годов модно было срывать покровы с различных "преступлений советского режима", мнимых, или выдуманных затейливой американской пропагандой.
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