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NASA: без SpaceX США не смогут вернуться на Луну. Глава агентства не сомневается в проектах Илона Маска

NASA: без SpaceX США не смогут вернуться на Луну. Глава агентства не сомневается в проектах Илона Маска

SpaceX неоднократно доказывала способность реализовывать самые сложные инженерные задачиАдминистратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) во время подкаста Moonshots заявил, что не видит причин сомневаться в успехе идеи создания орбитальных дата-центров SpaceX.

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