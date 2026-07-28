NASA: без SpaceX США не смогут вернуться на Луну. Глава агентства не сомневается в проектах Илона Маска

SpaceX неоднократно доказывала способность реализовывать самые сложные инженерные задачиАдминистратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman) во время подкаста Moonshots заявил, что не видит причин сомневаться в успехе идеи создания орбитальных дата-центров SpaceX.
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