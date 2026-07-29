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В Твери прошел региональный этап XI Спартакиады пенсионеров

В Твери прошел региональный этап XI Спартакиады пенсионеров

Энергия возраста: в Твери прошел региональный этап XI Спартакиады пенсионеров. В Твери состоялся региональный этап XI Спартакиады пенсионеров — масштабное спортивное событие, объединившее активных и энергичных жителей Верхневолжья.

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