Энергия возраста: в Твери прошел региональный этап XI Спартакиады пенсионеров. В Твери состоялся региональный этап XI Спартакиады пенсионеров — масштабное спортивное событие, объединившее активных и энергичных жителей Верхневолжья.
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