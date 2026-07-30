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Регионы России

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Вячеслав Фетисов прокомментировал продление отстранения сборной России от ИИХФ

Вячеслав Фетисов прокомментировал продление отстранения сборной России от ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выступил с заявлением по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России от сезона 2026/2027.

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