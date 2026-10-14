Крупный пожар, возникший 13 октября на складе в городе Аксае (Ростовская область) удалось потушить, сообщает 14 октября пресс-служба ГУ МСЧ РФ по региону.
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