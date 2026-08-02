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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Пивцайкин официально перешел из «Самары» в МБА

Артем Пивцайкин продолжит карьеру в МБА. 19-летний защитник перешел в московский клуб после сезона в составе «Самары», где провел свой первый полноценный чемпионат на уровне Единой лиги ВТБ.

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