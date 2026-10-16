На 16 октября большинство архангельских АЗС обеспечены бензином марок 92 и 95, однако на ряде станций «Татнефть» и «Лукойл» ожидается подвоз топлива в течение дня, а цены на АИ-92 и АИ-95 варьируются от 117 до 145 рублей за литр.