Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия и защитил пояс Bellator в легком весе

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния) состоялся турнир чемпионской серии Bellator, в главном бою которого прошел титульник в легком весе между Усманом Нурмагомедовым (18-0) и Александром Шаблием (24-4).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии