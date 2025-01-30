МИД РФ: США сомневаются в целесообразности поддержки Украины

В США начинают разочаровываться в украинском конфликте, который стал «кровопролитной авантюрой» экс-президента Джо Байдена, заявил проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович, слова которого приводит 30 января пресс-служба МИД РФ.
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