Переписки с коллегами, клиентами или просто рабочие чаты давно уже стали отдельным видом искусства. Там регулярно проскакивают нелепые и забавные сообщения, неожиданные признания и фразы, которые тут же разлетаются на мемы.
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