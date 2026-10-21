Федеральное Управление гражданской авиации США разрешило использовать Boeing 737 MAX 10. Это позволяет компании начать поставки новой модели, на которую уже заказано более 1,55 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Удар по подлодкам...
- И "Хотите этого?": ...
- T Гигантские столбы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым