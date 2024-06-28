Главные дебаты Америки: Байден был слаб, Трамп атаковал диковинными сентенциями

Одному удалось за полтора часа дебатов не упасть и не поздороваться с пустотой, а другой смог удержаться от откровенно идиотских высказываний, которые могли бы превзойти привычный для данной персоны цинизм дельца.
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