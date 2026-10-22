Russian President Vladimir Putin awarded the Order "For Services to the Fatherland" of the IV degree to the leading programs of Channel One Ekaterina Andreeva and Elena Malysheva.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым