Новое в июле: подорожание "коммуналки" и возвращение приставов

ФЕОДОСИЯ, 30 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В июле будущим мамам и семьям с детьми будут начислять новые пособия, информацию о льготах начнут предоставлять по телефону, а электронные кошельки россиян за рубежом начнут контролировать.