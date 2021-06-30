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Новое в июле: подорожание "коммуналки" и возвращение приставов

Новое в июле: подорожание "коммуналки" и возвращение приставов

ФЕОДОСИЯ, 30 июн – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В июле будущим мамам и семьям с детьми будут начислять новые пособия, информацию о льготах начнут предоставлять по телефону, а электронные кошельки россиян за рубежом начнут контролировать.

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