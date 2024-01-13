Mash: юрист-ученый РАН Клебанов отдал мошенникам более 6,6 млн рублей

Юрист, старший научный сотрудник сектора уголовного права и криминологии Института государства и права РАН Лев Клебанов, автор научной работы о преступлениях против коммерческой, налоговой и банковской тайны, стал жертвой финансовых мошенников.
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