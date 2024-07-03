В ГД призвали запретить арест отцов-одиночек за проступки

Первый заместитель председателя комитета по государственному строительству Ирина Панькина заявила, что в ГД внесли проект закона о запрете административного ареста мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей до 14 лет.
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