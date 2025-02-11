Жительница области получила срок за пособие на несуществующего ребенка 🤔🤔🤔 55-летняя жительница города Камышина признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.
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Жительница области получила срок за пособие на несуществующего ребенка 🤔🤔🤔 55-летняя жительница города Камышина признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.