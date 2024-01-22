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Для детской больницы Северодвинска закупили более 140 единиц техники

Для детской больницы Северодвинска закупили более 140 единиц техники

Оборудование позволяет максимально использовать возможности для восстановления утраченных функций по большому спектру заболеваний и помогает разработать индивидуальный подход к каждому ребёнку— Наша задача — создать в регионе условия, при которых реабилитация пройдет максимально эффективно.

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