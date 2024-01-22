Для детской больницы Северодвинска закупили более 140 единиц техники

Оборудование позволяет максимально использовать возможности для восстановления утраченных функций по большому спектру заболеваний и помогает разработать индивидуальный подход к каждому ребёнку— Наша задача — создать в регионе условия, при которых реабилитация пройдет максимально эффективно.
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