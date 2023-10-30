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Расписание мемориала Дениса Тена. Там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Урушадзе, Ким Мин Чхэ

ISU Challenger Мемориал Дениса Тена Астана, Казахстан 2 ноября, четверг Женщины, короткая программа 14:30 Мужчины, короткая программа 17:45 3 ноября, пятница Танцы на льду, ритм-танец 11:10 Женщины, произвольная программа 13:25 Мужчины, произвольная программа 17:00 4 ноября, суббота Танцы на льду, произвольный танец 9:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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