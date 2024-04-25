Разведчик рассказал об участии французских наемников в боях за Мариуполь

Французские наемники могли находиться в рядах Вооруженных сил Украины с самого начала спецоперации - еще в боях за Мариуполь, заявил бывший сотрудник контртеррористической разведки страны Николя Чинкуини в разговоре с РИА Новости.
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