  Александр Корякин
    Утырок - он и с фамилией Стерлигов утырок.«Безбожные дуры»:...
  Снежана Денисова
    Сама ты неприятная рожа. Ну и пусть эта Ёжик живет на своем туманном альбионе. Не хочет она возвращаться в Россию. За...Бывшая жена Евген...
  Vladimir Lioubimcev
    Посадить его нужно было, а не примиряться. Девчонки какие-то беспринципные. Трепанация черепа...Это будут сильные гол...«Кузьмин нискольк...

Наргиз Закирова восхитилась словами Гребенщикова о “психически больных россиянах”, поддерживающих СВО

Наргиз Закирова восхитилась словами Гребенщикова о “психически больных россиянах”, поддерживающих СВО

Артистка не смогла сдержать радостных эмоций после нецензурных высказываний Гребенщикова о россиянах.

Комментарии
ВН
Виктор Не
Психически больные ходили на выступления этого сумасшедшего. Как вернулся с Тибета так крыша и упала. Она и до этого ползла от его блеяния. В восьмидесятые каждый жук и жаба лезли на сцену, среди которых и этот оказался. А про татуированное чмо и говорить не хочу. Страшнее атомной войны. Баба-яга по сравнению с ней красавица!!!
3 г.
BaTaNya BaTaNya
Наргиз - это лысая профурсетка на фото? Вот это уж точно психически больная
3 г.
ВК
Валерий Козлов
Мерзкая шалава и сволочной музыкант точно подпевают друг другу.
3 г.
