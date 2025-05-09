Как в Екатеринбурге отмечают 80-летие Победы: военная техника, самолеты, церемония «Память»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая, ФедералПресс. Открыла праздник торжественно-траурная церемония «Память». Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента Артем Жога возложили цветы к Вечному огню Широкореченского мемориала.
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