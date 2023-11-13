Видео: В Смоленске побывала съемочная группа Первого канала

Программа «Поехали» вышла в эфире 11 ноября в эфире Первого канала вышла передача «Поехали». Ведущие Евгений Покровский и Мария Осадник рассказали телезрителям об одном из древнейших городов на Днепре – Смоленске.
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