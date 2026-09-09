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Ночь массовых атак: почти 600 беспилотников уничтожили над регионами России

Ночь массовых атак: почти 600 беспилотников уничтожили над регионами России

С вечера 8 сентября до утра 9 сентября российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 596 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

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