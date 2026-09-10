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Врач Беляева: Диагностика в павильонах «Здоровое долголетие» занимает всего 15 минут

Врач Беляева: Диагностика в павильонах «Здоровое долголетие» занимает всего 15 минут

Также доступна программа «Московский чекап»Пройти экспресс-проверку своего здоровья в Москве можно всего за 15 минут.

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