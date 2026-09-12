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Аргументы и Факты

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Биолог рассказал об опасности божьих коровок для человека

Биолог рассказал об опасности божьих коровок для человека

Божьи коровки сами по себе не агрессивны, но они несут опасность, если их раздавить или случайно проглотить.

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